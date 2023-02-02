МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Доллар в четверг утром дешевеет к другим основным мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и заявлений главы регулятора по инфляции, следует из данных торгов. Курс евро превысил 77 рублей

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару рос до 1,1023 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара. Курс доллара к иене опускался до 128,47 иены со 128,93 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 100,85 пункта.

ФРС в среду вечером ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ФРС, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции.

При этом Пауэлл отметил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, а инфляция может вернуться к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики.

"Рынки восприняли комментарии Пауэлла как "голубиные", несмотря на его предупреждение о том, что еще рано объявлять о победе. Разрыв между образованием рыночных цен и планами ФРС, похоже, увеличился. Это оставляет пространство для сильного потрясения в перспективе", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).