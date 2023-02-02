МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг вырос до самого высокого уровня более чем за две недели против доллара США, благодаря тому, что Федеральная резервная система заявила накануне, что вышла на финишную прямую в борьбе с инфляцией. Инвесторы ожидают, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США вскоре может закончиться. Банк России продал юаней на 3,2 миллиарда рублей

Как и ожидалось, в среду ФРС немного повысила ставки. Доллар США на мировых рынках снижался, после того как глава центрального банка Джером Пауэлл сказал о "начале дезинфляционного процесса" в крупнейшей экономике мира, потому что инвесторы истолковали эти слова как сигнал о склонности к более мягкой денежно-кредитной политике.

Китайская валюта выиграла в результате ослабления доллара. До открытия рынка Народный банк Китая зафиксировал срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 6,7130, самом низком с 11 июля, против 6,7492 в среду.

На спот-рынке пара доллар США/континентальный юань открылась по 6,7060, в определенный момент достигнув 6,7007, самого низкого уровня с 16 января. К середине сессии она торговалась по 6,7148.

По словам трейдеров, резкий рост юаня в начале торгов в четверг побудил некоторых участников рынка зафиксировать прибыль по длинным позициям по юаню.

"Резкий рост юаня, возможно, завершается, а будущая динамика будет зависеть от темпов восстановления экономики", — говорит трейдер одного китайского банка.

Трейдер зарубежного банка говорит, что укрепление юаня, возможно, будет в ближайшее время ограничено, так как их корпоративные клиенты, особенно китайские импортеры, начнут накапливать доллары. Председатель ФРС допустил дальнейшее повышение ставок

Тем не менее, изменение позиции ФРС, а также отказ Китая от политики нулевой терпимости к Сovid-19 и обращение к политике стимулирования роста помогли восстановить настроения на рынке.

Китайский юань укрепился на 9% против доллара от минимума ноября, а в этом году он вырос на 2,8%, вернув значительную часть позиций, утраченных в 2022 года, когда он продемонстрировал самую худшую динамику за 28 лет.

"Положительное сальдо текущего счета платежного баланса должно вновь сократиться до наблюдавшихся до пандемии уровней, — считает Эндрю Тилтон, экономист Goldman Sachs. — Это будет ограничивать дальнейший рост торгово-взвешенного индекса юаня, хотя мы ожидаем, что китайская валюта продолжит укрепляться против доллара США на фоне ускорения роста экономики Китая и на ослаблении доллара"

Банк Goldman Sachs и другие инвестиционные банки повысили прогноз юаня в этом году, полагая, что отмена карантинных мер и решение Пекина ослабить регулирование сектора недвижимости спровоцирует сильный приток капитала.

В середине сессии индекс доллара снизился до 100,918 с 101,217 на предыдущем закрытии. Пара доллар/офшорный юань торговалась по 6,7188.