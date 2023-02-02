МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сбербанк запустил покупку и продажу наличных дирхамов Объединенных Арабских Эмиратов в тестовом режиме, рассматривает запуск операций с этой валютой в безналичном виде, говорится в сообщении банка. Курс евро превысил 77 рублей

"В Сбербанке появилась возможность покупать и продавать наличные дирхамы — валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сервис реализуется в тестовом режиме, чтобы понять востребованность такой услуги", — сказано в сообщении.

Сейчас приобрести наличные дирхамы можно в пяти офисах Сбербанка в Москве. Если спрос на эту валюту окажется высоким, число отделений, где можно ее приобрести, увеличится, пообещали в банке.

"ОАЭ — с одной стороны популярное туристическое направление для россиян, с другой, активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. Поэтому я думаю, что наша новая услуга будет пользоваться спросом, и по мере его роста будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой. Также мы рассматриваем возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде", — прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.