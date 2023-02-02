Лавров объяснил возникновение идей стран о торговле в нацвалютах
Лавров: страны говорят о торговле в нацвалютах из-за нарушения долларом США рамок приличия
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страны высказывают идеи о наращивании доли расчетов в национальных валютах из-за действий США, нарушающих своим долларом всех рамок приличия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не случайно сейчас разговоры пошли о переходе на национальные валюты. Кто знает, с какой ноги проснется какой президент США и кто ему покажется несимпатичным на утро", — рассказал глава ведомства в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Министр напомнил, что ранее президенты Бразилии и Аргентины Лула да Силва и Альберто Фернандес предлагали создать единую валюту для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Бразильский лидер даже высказал идею сформировать валюту в рамках БРИКС, когда Вашингтон "со своим долларов просто нарушают все мыслимые приличия", добавил он.
Кроме того, отметил Лавров, США блокируют назначение новых членов органов по регулированию споров в рамках ВТО.
"Китай обыгрывает Америку на ее же поле по ее же правилам и имеет полное основание потребовать компенсацию, которую ему наверняка присудит орган по урегулированию споров в ВТО, если США разрешат этому органу работать", — пояснил министр.
https://1prime.ru/Forex/20230202/839668042.html
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