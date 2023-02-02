МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в четверг повышается против доллара, но теряет позиции к евро после решения и комментариев ФРС по учетной ставке, юань стабилен, следует из данных торгов. Российский рубль вырос против доллара на фоне повышения цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.14 мск снижался на 18 копеек, до 70,02 рубля, евро повышался на 34 копейки, до 76,82 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом не менялся и составлял 10,39 рубля, а объем торгов им достиг 50,6 миллиарда рублей против 40,9 миллиарда по евро и 37,6 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,3%, евро прибавлял 0,4%, юань не менялся.

Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысяч за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЕВРО

Российская валюта в четверг торгуется в плюсе к доллару, но теряет к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе после решения ФРС США по учетной ставке.

ФРС в среду повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,5-4,75% годовых. ФРС отметила, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Федрезерв продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.

"Рисковые активы резко повысились (индикатором чего является рост курса евро к доллару), реагируя на итоги заседания ФРС, так как американский регулятор несколько смягчил взгляды на дальнейшую монетарную политику и динамику инфляции", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако негативное влияние на рубль оказывает снижающаяся в цене нефть, а также опасения относительно ввода потолка цен на импорт нефтепродуктов из России в ЕС, который может оказать давление на экспортную выручку российских компаний", — отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

Так, стоимость нефти к 16.14 мск теряла 0,6% до 82,3 доллара за баррель сорта Brent.

Участники рынка, кроме решений ФРС, отыгрывают оценки министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов, отмечает Кравченко. После 6 февраля условия покупки/продаж валюты будут изменены, добавляет он.

Курс российской национальной валюты имеет шансы на очередную попытку укрепления своих позиций, а если он по итогам всей торговой недели станет крепче по отношению к американскому доллару, то это не удивит, комментирует Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".

"В перспективе у курса есть все шансы сходить и на уровни в 65,90 – 67,01 рубля к доллару", — добавляет он.