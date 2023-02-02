МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг продолжил снижение против евро и доллара США после того, как Банк Англии повысил ключевую ставку до самого высокого уровня с 2008 года, намекнув при этом, что она близка к пику. Фунт снизился перед заседанием Банка Англии

Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ключевой ставки с 3,5% до 4,0%, самого высокого уровня с 2008 года. Большинство инвесторов и экономистов ожидали такого решения центробанка.

Банк Англии в четверг повысил ставку уже десятый раз подряд, но опустил свое обещание продолжить "сильное" повышение процентных ставок в случае необходимости, отметив при этом, что инфляция, вероятно, достигла пика.

Фунт укрепился сразу после оглашения решения центробанка, но быстро развернулся вниз и упал до сессионных минимумов. Некоторые на рынке ожидали, что Банк Англии замедлит темп повышения ставки до 25 б.п.

К 12.46 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,8%, по 1,2267.

Пара евро/фунт торговалась с повышением на 0,8%, по 0,8955 — на самом высоком уровне с 29 сентября 2022 года.

"Похоже (инвесторы) предпочитают продавать фунт, особенно против евро", — сказал Петр Мэтис, старший валютный аналитик InTouch Capital Markets, отметив, что похожая динамика наблюдалась, когда в декабре Банк Англии объявил об изменениях в политике.

"Перспективы британской экономики все еще довольны сложные по сравнению с еврозоной и США, поэтому фунт сначала отреагировал ростом, но затем возобновил снижение", — добавил эксперт.

В среду Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 25 б.п. после повышения на 50 б.п. в декабре. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что ставки, скорее всего, будут повышены еще "пару раз".

Между тем доходность 10-летних гособлигаций Великобритании сначала подскочила, а затем упала ниже уровней, наблюдавшихся до оглашения решения центробанка. К моменту написания статьи доходность долговых бумаг снизилась на 18 б.п., до 3,128%.