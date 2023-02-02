МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару ускорил снижение на решениях Банка Англии, а курс евро перешел в минус к американской валюте после выхода итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов и комментария эксперта. Британский фунт упал к доллару и евро после повышения ставки Банком Англии

По состоянию на 18.26 мск курс фунта снижается до 1,2277 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2376 доллара, до выхода решений британского центробанка фунт дешевел до 1,2328 доллара. Курс евро к доллару уменьшается до 1,0909 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара, перед публикацией итогов заседания ЕЦБ евро незначительно дорожал — до 1,0991 доллара.

Курс доллара к иене опускается до 128,7 иены со 128,93 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,63%, до 101,85 пункта.

"Язык, использованный в заявлении по монетарной политике, еще точнее указал на менее агрессивные повышения в дальнейшем. Риск для фунта заключается в том, что сегодняшнее решение будет воспринято как "голубиное" повышение, что дает меньшую поддержку фунту", — цитирует агентство Блумберг слова главы отдела исследований валют G10 в Credit Agricole Валентина Маринова (Valentin Marinov).

Банк Англии по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 4% с 3,5%. Кроме того, регулятор понизил прогноз по инфляции в Великобритании до 9,7% по итогам первого квартала текущего года. Ноябрьский прогноз подразумевал инфляцию на уровне 10,1%. Британский центробанк также отметил, что ожидает быстрого замедления инфляции в этом году.

ЕЦБ по итогам заседания также повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 3% с 2,5%. Регулятор добавил, что намерен повысить учетную ставку еще на 50 базисных пунктов в марте.