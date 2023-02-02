2023-02-02T19:08:11+03:00
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2023-02-02T19:08:11+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230202/839674217.html
Доллар и юань выросли к рублю
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Российская валюта умеренно ослабла в четверг: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,46 рубля и 10,45 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара с... ПРАЙМ, 02.02.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российская валюта умеренно ослабла в четверг: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,46 рубля и 10,45 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 26 копеек, до 70,46 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,45 рубля, евро — на 72 копейки, до 77,2 рубля.