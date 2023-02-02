МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российская валюта умеренно ослабла в четверг: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,46 рубля и 10,45 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к мировым валютам после заседания ФРС

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 26 копеек, до 70,46 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,45 рубля, евро — на 72 копейки, до 77,2 рубля.