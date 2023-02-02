МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Торги юанем на Московской бирже ликвидны, поэтому операции по бюджетному правилу не могут усиливать колебания курса пары юань-рубль, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. ЦБ проведет общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики

Банк России возобновил c 13 января операции по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках нового бюджетного правила: проводит их в паре китайский юань — рубль. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM). Ранее в январе Минфин заявил, что с 13 января по 6 февраля направит на продажу валюту на 54,5 миллиарда рублей, а ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.

"На практике мы этого практически не видим. Бывают моменты, когда курсы немножко отличаются, но отличия обычно несущественные — максимум 1% или чуть больше. В нормальной ситуации отличие меньше и близко к нулю", — сказал Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks, отвечая на вопрос, может ли бюджетное правило повлиять на курс юаня в России.

"То есть арбитраж между рынками работает. Почему? Во-первых, рынок юаня уже очень большой: где-то 40% торгов сейчас в юанях, в некоторые дни даже больше — почти 50% рынка. То есть это действительно достаточно ликвидный рынок, и поэтому такого рода операции не могут сами по себе способствовать тому, что там будут большие колебания. Во-вторых, мы видим, что есть участники рынка, которые зарабатывают на том, что выравнивают курсы у разных валют к рублю и стабилизируют рынок",- добавила она.