МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов в четверг умеренно ослабел к доллару, юаню и евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль прибавляет к доллару после заседания ФРС

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 26 копеек, до 70,46 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,45 рубля, евро — на 72 копейки, до 77,2 рубля.

Объем торгов юанем составил 69,42 миллиарда рублей против 54,35 миллиарда по доллару и 52,87 миллиарда по евро.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent на 20.26 мск увеличивался на 0,06% — до 82,89 доллара за баррель.

Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

"Доллар в четверг в основном удерживался вблизи отметки 70 рублей. Пара ходила в диапазоне 68,8-70,4 рубля за доллар. Ценовые колебания в нефти не сильно волновали российскую валюту, текущий курс во многом отображает локально достигнутый на рынке баланс между покупателями и продавцами. Сдерживает рубль от ослабления продажа юаней в рамках бюджетного правила", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

На данный момент Минфин РФ продает валюту в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов.

Главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин считает, что укрепиться рублю не позволили снизившиеся в течение дня цены на нефть.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург", в свою очередь, отмечает, что валютный рынок РФ продолжает пребывать в ожидании введения санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступают в силу 5 февраля, и анонса февральских объемов продаж валюты в рамках бюджетного правила, запланированного на пятницу.

ПРОГНОЗЫ

"Завтра Минфин РФ сообщит данные о планируемом объеме продаж юаней на февраль и начало марта. Краткосрочно мы ожидаем эпизодические выходы пары доллар-рубль в направлении 71 рубль. Кроме того, в конце недели на рублевые активы нередко оказывает давление фактор пятницы. Наш прогноз по курсу рубля к доллару на 3 февраля – 69-71 рубль", — отмечает Бахтин.

Григорьев же полагает, что анонсируемые в пятницу объемы продаж валюты Минфином будут более высокими, чем в январе, и курс доллара закончит неделю вблизи отметки в 70 рублей.

"Ожидается, что объем продажи валюты Минфином возрастет до 1,14 миллиарда долларов (примерно 2.8% от объема экспорта)… С учетом текущей волатильности рынка это небольшая величина. Равновесие на валютном рынке при этом явно смещено выше (за уровень в 80 рублей за доллар), поэтому едва ли это помешает ослаблению курса из-за низкого объёма экспорта", — заключает Прокудин.