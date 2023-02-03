МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем продаж юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила в феврале — начале марта вырастет, однако это окажет лишь умеренную поддержку российской валюте, считают большинство опрошенных РИА Новости экспертов. Китайский юань вырос к доллару до максимума за две недели

Минфин в январе сообщал, что с 13 января по 6 февраля направит на продажу валюту на сумму 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей. Банк России пояснил, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра".

МИНФИН НАРАСТИТ ПРОДАЖУ ЮАНЕЙ

Минфин продолжит продавать юани, причем увеличит объем продаж до 75-80 миллиардов рублей, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Главный фактор наращивания продаж валюты — снижение доходов от экспорта природного газа и, соответственно, экспортной пошлины на газ", — поясняет он.

Евгений Кошелев из Росбанка считает, что Минфин нарастит ежедневные продажи юаней до 4,6 миллиарда рублей с 3,2 миллиарда в январе. Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста" ожидает рост объема продаж валюты за месяц до 150-200 миллиардов рублей.

Впрочем, есть и более осторожные оценки. В частности, Софья Донец из "Ренессанс капитала" считает, что объемы продажи валюты за месяц могут оказаться вблизи уровней января и составить 35-70 миллиардов рублей. Неопределенность при оценке показателя связана с тем, что объемы российского экспорта нефти могут варьироваться в зависимости от прогноза курса рубля, поясняет она.

РУБЛЬ ПОЛУЧИТ УМЕРЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Ожидаемый рост объема продаж Минфином валюты обеспечит рублю частичную поддержку, рассчитывает Полевой из "Локо-инвеста". Курс в феврале может составить 70-72 рубля за доллар, оценивает он. При этом январе американская валюта торговалась в диапазоне 67-72,5 рубля за доллар.

"Несмотря на увеличение объема продаж, пока они не столь значительны, чтобы полностью остановить тенденцию к ослаблению рубля", — полагает Вайсберг из ИК "Регион".

Операции Минфина и ЦБ РФ на валютном рынке продолжат частично компенсировать эффект снижения цен на нефть, "подталкивая" рубль ближе к уровням, которые соответствуют ценам на нефть около 55-60 долларов за баррель, то есть тем, которые выводят нефтегазовые доходы бюджета на базовый уровень 8 триллионов рублей, считает Донец из "Ренессанс капитала".

"При текущем уровне добычи Россией "черного золота" это дает курс 68-72 рубля за доллар, при снижении добычи нефти в пределах 10%, чего не исключает прогноз Минфина/Минэка, это 70-75 рублей за доллар", — оценивает она.

В дальнейшем, однако, перспективы российской валюты выглядят намного более туманными, считает Кошелев из Росбанка. "Участники рынка будут держать в голове риск болезненной подстройки нефтяной отрасли РФ к введению с 5 февраля потолка цен на отечественные нефтепродукты. Тем более, не исключено изменение механизма расчета НДПИ уже на горизонте ближайших месяцев, что, в теории, может развернуть направление интервенций Минфина с продажи валюты на покупку", — допускает эксперт.