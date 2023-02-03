МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль укрепляется на открытии торгов пятницы: американская валюта торгуется выше 70,3 рубля, китайская – по 10,43 рубля, европейская – в районе 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль завершил торги четверга снижением к доллару, юаню и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 12 копеек, до 70,34 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,43 рубля, евро — на 39 копеек, до 76,81 рубля.