Мосбиржа: курс рубля укрепляется к доллару до 70,3, к юаню - до 10,43, к евро - до 76,8
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль укрепляется на открытии торгов пятницы: американская валюта торгуется выше 70,3 рубля, китайская – по 10,43 рубля, европейская – в районе 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 12 копеек, до 70,34 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,43 рубля, евро — на 39 копеек, до 76,81 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230203/839678008.html
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