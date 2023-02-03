МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в пятницу сдали часть завоеванных ранее позиций после резкого падения доходности европейских облигаций, оказавшего поддержку доллару США. Рубль укрепляется на открытии торгов

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась до 0,7067 после роста в четверг до восьмимесячного максимума 0,7158. Поддержка находится на 0,7065 и 0,6984, а следующим важным целевым уровнем является максимум с июня прошлого года 0,7283.

Пара новозеландский доллар/доллар США упала до 0,6470 после достижения восьмимесячного максимума 0,6537 в четверг. Поддержка находится в районе 0,6450-0,6415, а ключевое сопротивление — на 0,6576.

Сильный рост европейских облигаций перекинулся на местные рынки: фьючерсы на австралийские трехлетние облигации подскочили до 96,960. Новозеландские двухлетние свопы в четверг упали на 15 б.п. до 14-месячного минимума 4,75%. ФРС повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75 процента

Рынки по-прежнему ожидают, что Резервный банк Австралии повысит процентные ставки на четверть пункта до 3,35% на своем заседании на следующей неделе, но предполагают, что после этого может состоятся лишь еще одно повышение.

Опрос 31 аналитика, проведенный агентством Reuters, показал, что 19 из них ожидают, что ставки РБА достигнут пика на уровне 3,60%, вероятно, в марте, и останутся на нем в течение всего года, в то время как фьючерсы указывают на снижение ставок в 2024 году.

Рынки также прогнозируют, что Резервный банк Новой Зеландии, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п., а не на 75 б.п в этом месяце, и остановится на уровне 5,25%, а не 5,5%.