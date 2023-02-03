МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года составит 160,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. Банк России назвал объем проданных юаней с расчетами 2 февраля

В период 13 января по 6 февраля объем продажи валюты предполагался на уровне 54,5 миллиарда рублей, по 3,2 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2023 года в размере —108,0 миллиардов рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2023 года составило —52,1 миллиарда рублей в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме", — говорится в материалах на сайте министерства.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 миллиарда рублей", — добавляет ведомство.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани. В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.