МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в пятницу днем снижается, следует из данных торгов, рынки ожидают выхода данных по рынку труда в США. Названы резервные валюты, которые пошатнут господство доллара

По состоянию на 13.31 мск курс евро к доллару рос до 1,093 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,091 доллара. Курс доллара к иене опускался до 128,5 иены со 128,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 101,65 пункта.

После заседаний центробанков США, Европы и Великобритании неделя завершается статистикой по безработице в США. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране увеличилась до 3,6% с 3,5% в декабре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 185 тысяч после увеличения на 223 тысячи ранее.

Также стоимость евро по отношению к доллару поддерживается сильной макростатистикой. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос сильнее ожиданий — до 50,3 пункта с 49,3 пункта в декабре, ожидался рост до уровня предварительной оценки в 50,2 пункта.