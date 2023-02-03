МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу стабилен против доллара и юаня, активная коррекция евро вниз на форексе обуславливает его более сильное падение и против рубля, следует из данных торгов. Рубль слегка укрепился в рамках коррекции

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск снижался на 2 копейки, до 70,44 рубля, евро — на 22 копейки, до 76,98 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 1 копейку до 10,44 рубля, а объем торгов им составлял 43,9 миллиарда рублей против 34 миллиардов по евро и 44,7 миллиарда по доллару.

Доллар почти не менялся к рублю, евро терял 0,3%, юань – 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысяч за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта в пятницу торгуется стабильно к доллару и юаню, евро дешевеет к рублю, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район 1,09 доллара после попыток в четверг закрепиться выше 1,1 доллара. Запад давит, рубль не поддается

Краткосрочная коррекция прошла "на факте" решения ЕЦБ повысить базовую процентную ставку до 3% с 2,5% годовых. Совет управляющих ЕЦБ подтвердил, что он намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.

"Тенденция на ослабление рубля с начала февраля стала неочевидной, по крайней мере, доллар не смог закрепиться выше 70,50 рубля, юань — 10,45 рубля. Среди внешних факторов можно выделить снижение индекса доллара DXY после того, как инвесторы увидели на горизонте признаки смягчения политики ФРС", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 101,6 пункта, сигнализируя о спросе на риск на глобальных рынках.

Стоимость нефти к 16.22 мск росла на 0,23%, до 82,36 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка ожидают публикации недельной статистики по динамике числа действующих нефтяных буровых установок в США от американская нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company.

ПРОГНОЗЫ

Новые параметры продажи валюты Минфином (160 миллиардов рублей в феврале-начале марта) могут удержать доллар ниже 70,5 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Более выраженную динамику рубль будет показывать в понедельник после того, как будут официально раскрыты детали санкций на российские нефтепродукты", — добавляет он. Доллар попытается выйти в район 71 рубля

Среди внутренних факторов устойчивости рубля Фетисов из Россельхозбанка наиболее существенным считает увеличение продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила со стороны Минфина в феврале – начале марта.

"Мы полагаем, что значительное увеличение продаж Минфина в рамках бюджетного правила может обеспечить рублю определенную поддержку. Тем не менее, перспективы существенного укрепления рубля в краткосрочной перспективе мы не видим. Юань может протестировать уровни поддержки 10,28-10,35 рубля, а доллар — 69,4-69,85 рубля", — говорит он.

"На более долгосрочном горизонте над рынком в любом случае продолжают довлеть ожидания по существенному снижению экспортных потоков в результате введения все новых и новых ограничений и санкций, поэтому верхние границы тренда пока еще остаются в силе – 70,90-71 рубля за доллар и 10,50-10,54 рубля за юань", — оценивает Фетисов.