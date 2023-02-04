В финкомитете Госдумы объяснили экономические причины ослабления рубля
Депутат Аксаков: рубль ослаб, поскольку крупные российские компании завершили налоговые выплаты
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Какие факторы вызвали ослабление курса рубля, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Отметив, что согласно российским законам, курс валют определяет рынок, депутат задался вопросом, почему сегодня курс доллара равен не 70-75 рублям, а около 70? И сам же ответил, что в конце года "наши крупнейшие компании для расчета по налоговым выплатам активно продавали валюту на рынке, из-за чего она подешевела. Сейчас налоговые выплаты закончились, и рубль немного ослаб".
"Это рыночная ситуация", — подчеркнул Аксаков.
https://1prime.ru/Forex/20230204/839690145.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.