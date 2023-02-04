МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Какие факторы вызвали ослабление курса рубля, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Отметив, что согласно российским законам, курс валют определяет рынок, депутат задался вопросом, почему сегодня курс доллара равен не 70-75 рублям, а около 70? И сам же ответил, что в конце года "наши крупнейшие компании для расчета по налоговым выплатам активно продавали валюту на рынке, из-за чего она подешевела. Сейчас налоговые выплаты закончились, и рубль немного ослаб".

"Это рыночная ситуация", — подчеркнул Аксаков.