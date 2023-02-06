МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Евро усиливает падение и торгуется уже ниже 76 рублей, теряя почти 1 рубль вслед за ослаблением на форексе в район 1,078 доллара, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль поскользнулся на американской статистике

Курс евро расчетами "завтра" на 11.06 мск падал на 94 копейки, до 75,96 рубля — минимума с 31 января. Юань терял 5 копеек, до 10,37 рубля, доллар — 13 копеек, до 70,47 рубля.

На форексе евро, не сумев закрепиться во второй половине прошлой недели выше 1,1 доллара, резко пошел вниз и уже торгуется около 1,078 доллара — на минимуме с середины января.