МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Отказ ряда стран от расчетов в американской валюте и усиление Китая как экономического конкурента США в ближайшие 10 лет пошатнут позицию доллара как основной резервной валюты, однако он, скорее всего, все же сохранит этот статус, прокомментировал РИА Новости прогнозы экономиста Нуриэля Рубини инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. В ЦБ предупредили о рискованности сбережений в недружественных валютах

Американский доллар может потерять статус основной резервной валюты в течение следующих десяти лет, считает Рубини, который ранее предсказал кризис 2008 года.

"Скорее всего, роль доллара как основной резервной валюты в ближайшие 10 лет сократится по мере отказа ряда стран от расчетов в американской валюте и усиления Китая как экономического конкурента США. В то же время доллар, скорее всего, останется основной резервной валютой", — полагает эксперт.

"На значение юаня в качестве мировой резервной валюты будет влиять государственное регулирование, не позволяющее ему стать полноценной свободно конвертируемой валютой, а на евро будет влиять уменьшение значения Европы в глобальной экономике, скорее всего, азиатские экономики будут развиваться более интенсивно. Других очевидных претендентов на роль главной мировой резервной валюты не видно, так как значение йены, фунта стерлингов и швейцарского франка ограничено", — говорит Суверов.

Роль цифровых валют в качестве резервных пока неочевидна, поскольку их адаптация к этому может занять многие годы, полагает эксперт. "В международных резервах и расчетах снижающуюся долю доллара кроме юаня будут постепенно занимать и региональные валюты", — резюмирует Суверов.