МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк", обсуждая поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, рассматривает оплату в национальных валютах, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках India Energy Week. Россия и страны Африки ведут переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах

"Да", — ответил он на вопрос о том, рассматривается ли оплата не в долларах, а, например, в рупиях при обсуждении поставок СПГ в Индию.

"Это с министром Пури обсуждали… Мы хотим рассматривать индийских поставщиков — инжиниринг именно индийский. Конечно, балансы мы не сравняем — на какую сумму мы продадим СПГ и какие деньги потратим, но все равно это будет способствовать проведению оплаты в национальных валютах", — добавил он.