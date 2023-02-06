"Новатэк" рассмотрит оплату поставок СПГ в Индию в нацвалютах
Глава "Новатэка" Михельсон: компания обсудит поставки СПГ в Индию с оплатой в нацвалютах
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк", обсуждая поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, рассматривает оплату в национальных валютах, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках India Energy Week.
"Да", — ответил он на вопрос о том, рассматривается ли оплата не в долларах, а, например, в рупиях при обсуждении поставок СПГ в Индию.
"Это с министром Пури обсуждали… Мы хотим рассматривать индийских поставщиков — инжиниринг именно индийский. Конечно, балансы мы не сравняем — на какую сумму мы продадим СПГ и какие деньги потратим, но все равно это будет способствовать проведению оплаты в национальных валютах", — добавил он.
https://1prime.ru/Forex/20230206/839702692.html
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