МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару опускается в понедельник днем, следует из данных торгов. Рынки оценивают слабые данные по розничной торговле в еврозоне.

По состоянию на 14.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,0764 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара. Курс доллара к иене рос до 132,17 иены со 131,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 103,36 пункта.

Розничные продажи еврозоны в декабре снизились на 2,7% по сравнению с ноябрем, при этом аналитики прогнозировали уменьшение лишь на 2,5%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в декабре уменьшился на 2,8%. Аналитики ожидали снижения на 2,7%.

В то же время доллар продолжает поддерживаться ожиданиями того, что Федеральная резервная системы (ФРС) США продолжит ужесточать монетарную политику. Такую уверенность поддерживает пятничная статистика по безработице в США.

Безработица в США в январе неожиданно снизилась до 3,4% после 3,5% месяцем ранее, аналитики ожидали увеличения показателя до 3,6%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в то же время увеличилось на 517 тысяч, хотя аналитики ожидали роста лишь на 185 тысяч.