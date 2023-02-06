2023-02-06T16:01:00+03:00

2023-02-06T16:06:13+03:00

2023-02-06T16:01:00+03:00

2023

https://1prime.ru/Forex/20230206/839704832.html

Силуанов заявил о возможности наднациональной валюты в БРИКС

Валюта

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЕДИНАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУ СТРАНАМИ БРИКС ВОЗМОЖНА В НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ — РАБОТА ИДЕТ, НО ДО РЕШЕНИЯ ПОКА ДАЛЕКО — СИЛУАНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 06.02.2023

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60