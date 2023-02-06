МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ЕДИНАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУ СТРАНАМИ БРИКС ВОЗМОЖНА В НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ — РАБОТА ИДЕТ, НО ДО РЕШЕНИЯ ПОКА ДАЛЕКО — СИЛУАНОВ
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https://1prime.ru/Forex/20230206/839704832.html
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ЕДИНАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУ СТРАНАМИ БРИКС ВОЗМОЖНА В НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ — РАБОТА ИДЕТ, НО ДО РЕШЕНИЯ ПОКА ДАЛЕКО — СИЛУАНОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20230206/839704832.html
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