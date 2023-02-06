МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс иены значительно снижается к доллару в понедельник вечером, инвесторы оценивают сообщения СМИ о том, что новым главой Банка Японии может стать заместитель председателя Масаёси Амамия, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

По состоянию на 18.50 мск курс доллара к иене рос до 132,85 иены со 131,17 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0724 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,71%, до 103,65 пункта.

Ранее в понедельник портал Nikkei сообщил, что пост главы Банка Японии может занять заместитель председателя центробанка Масаёси Амамия. Позднее агентство Киодо сообщило, что новый глава регулятора может быть назван на следующей неделе. Срок полномочий нынешнего председателя Харухико Куроды истекает 8 апреля.

"Амамия занимает самую "голубиную" позицию среди всех кандидатов. Курс доллара к иене может подскочить ближе к максимуму с начала года в 134,77 иены, поскольку резкое изменение монетарной политики кажется маловероятным в ближайшее время", — цитирует агентство Блумберг главного стратега Resona Holdings Шинсукэ Кадзиту (Shinsuke Kajita).