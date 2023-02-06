Доллар на Мосбирже завершил торги на отметке 70,95 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги на отметке 70,95 рубля, юань — 10,42 рубля
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно вырос в понедельник, курс юаня не изменился: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,95 рубля и 10,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 35 копеек, до 70,95 рубля, курс юаня не изменился и составил 10,42 рубля, курс евро снизился на 61 копейку, до 76,29 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230206/839708174.html
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