МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно вырос в понедельник, курс юаня не изменился: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,95 рубля и 10,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Минфин в январе продал 2,27 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота из ФНБ

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 35 копеек, до 70,95 рубля, курс юаня не изменился и составил 10,42 рубля, курс евро снизился на 61 копейку, до 76,29 рубля.