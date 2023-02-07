МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Во вторник юань поднялся от достигнутого накануне месячного минимума против доллара США при поддержке признаков ослабления напряженности американо-китайских отношений. В Китае раскрыли "спусковой крючок" США, направленный против России

По словам трейдеров, настроения рынка улучшились после того как Пекин и Вашингтон показали готовность к деэскалации конфликта. Президент США Джо Байден сказал в понедельник, что двусторонние отношения не пострадали от того, что в выходные был сбит воздушный шар, предположительно запущенный Китаем с разведывательными целями.

"Похоже, что Китай стремится к ослаблению напряженности, но эскалация конфликта со стороны США окажет давление на юань и ослабит азиатские валюты", — написали клиентам аналитики Maybank, добавив, что они оптимистично оценивают ситуацию.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на максимальном за месяц уровне 6,7967 против 6,7737 в понедельник. На континентальном рынке пара снизилась от достигнутого в понедельник месячного максимума 6,8077 и на момент написания статьи торговалась 6,7818.

Трейдеры говорят, что признаки ослабления напряженности между Китаем и США в начале сессии поддерживали юань, в то время как их корпоративные клиенты фиксировали заработанные на росте доллара прибыли и продавали иностранные валюты, что также способствовало укреплению юаня.

На мировых рынках доллар США торговался около максимальных за месяц уровней, благодаря тому, что инвесторы повысили прогнозы пиковых значений ставок ФРС после выхода очень сильных данных по занятости в США, показавших, что рынок труда почти не реагирует на агрессивное ужесточение условий финансирования.

Теперь участники рынка переключают внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится позднее во вторник и в котором могут прозвучать новые сигналы о траектории денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 103,454, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7862.