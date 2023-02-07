МИНСК, 7 фев — ПРАЙМ. Новые мощные валютные союзы появятся в мире в ближайшее время, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Силуанов заявил о возможности наднациональной валюты в БРИКС

Белорусский лидер во вторник проводит совещание о совершенствовании правового регулирования банковских отношений.

"Мне кажется, что появятся в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой", — отметил глава страны. Его словам передает информагентство Белта.

Кроме того, Лукашенко потребовал от правительства и банков найти решение проблемы прохождения платежей во внешней торговле в условиях западных санкций.

"Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитается правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать", — пояснил он.

Белорусский лидер также негативно оценил работу правительства и банковского сектора по этому вопросу: "Мы просто отвратительно работаем".

"Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать", — добавил глава государства.

Лукашенко на этом фоне призвал все ветви власти страны работать сообща для обеспечения устойчивого экономического развития.