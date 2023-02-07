МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ближе к середине торговой сессии во вторник стабилизировался к доллару и юаню и умеренно растёт к евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Давление на рубль может сохраниться

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.16 мск снижается на 1 копейку, до 70,94 рубля, евро — на 25 копеек, до 76,04 рубля, юаня — прибавляет 3 копейки, достигая 10,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 23,1 миллиарда рублей, долларом – 15,9 миллиарда, евро – 13,8 миллиардов рублей.

Курс доллара во вторник возьмет определенную паузу в росте и будет проторговывать диапазон 70,5-71 рубля, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Ключевыми факторами поддержки рублю выступят увеличение доли участия на рынке Минфина (ежедневные продажи юаней на сумму 8,9 миллиарда рублей), а также рост нефтяных котировок", — добавляет он.

Стоимость марки Brent прибавляет 1,8% — 82,4 доллара за баррель.

Во вторник ЦБ РФ практически втрое увеличит объем продаж юаней в рамках бюджетного правила, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это окажет поддержку рублю, но тренд по нему останется умеренно падающим. Для его слома необходим рост нефтяных цен и снижение спрэда российской нефти к эталону. Вряд ли это произойдет в ближайшие дни", — заключает он.