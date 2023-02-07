МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем стабилен после выхода слабой статистики из Германии, следует из данных торгов. При этом доллар в целом слабеет перед выступлением главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Евро дешевеет к доллару после выхода макростатистики по Европе

По состоянию на 12.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,0728 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,073 доллара. Курс доллара к иене снижался до 131,71 иены со 132,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 103,45 пункта.

Трейдеры оценивают статистику из Германии, опубликованную ранее во вторник. Объем промышленного производства в стране в декабре сократился на 3,1% в месячном выражении, тогда как эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,7%.

Доллар при этом дешевеет, в частности, к иене, в ожидании комментариев главы ФРС США по дальнейшему курсу монетарной политики регулятора и экономическим ожиданиям. Пауэлл позже во вторник выступит в Экономическом клубе Вашингтона.