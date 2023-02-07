МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник упал до нового минимума за один месяц против доллара США, так как инвесторы ожидают, что Банк Англии в ближайшее время завершит цикл повышения процентных ставок. Между тем, Федеральная резервная система может продолжить повышение ставок дольше, чем ожидалось ранее.
Инвесторы ожидают предварительные данные по ВВП Великобритании в пятницу и дальнейшие комментарии представителей Банка Англии, тогда как снижение склонности инвесторов к риску ввиду геополитической напряженности может оказывать давление на фунт.
Пара фунт/доллар упала на 0,25%, до 1,1995 после достижения самого низкого уровня с 6 января на 1,1986.
https://1prime.ru/Forex/20230207/839714762.html
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