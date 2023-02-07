МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Решение о введении цифрового фунта в Великобритании должно быть принято к 2025 году, так как он "может понадобиться в будущем", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британский минфин. Times раскрыла, когда снизятся счета за энергию в Британии

Министерство сделало такое заявление после того, как в понедельник вышел его совместный с Банком Англии консультационный документ о необходимости введения так называемого "бриткоина" в будущем, передает телеканал.

Отмечается, что в отличие от других криптовалют, потенциальный бриткоин будет выпущен Банком Англии, а не частным сектором. Он не заменит физические наличные деньги и существующие банковские счета, так как на количество цифровых фунтов на начальном этапе будет установлен лимит.