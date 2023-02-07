СМИ узнали срок принятия решения о введении цифрового фунта в Британии
Sky News: решение о введении цифрового фунта в Британии должно быть принято к 2025 году
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Решение о введении цифрового фунта в Великобритании должно быть принято к 2025 году, так как он "может понадобиться в будущем", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британский минфин.
Министерство сделало такое заявление после того, как в понедельник вышел его совместный с Банком Англии консультационный документ о необходимости введения так называемого "бриткоина" в будущем, передает телеканал.
Отмечается, что в отличие от других криптовалют, потенциальный бриткоин будет выпущен Банком Англии, а не частным сектором. Он не заменит физические наличные деньги и существующие банковские счета, так как на количество цифровых фунтов на начальном этапе будет установлен лимит.
https://1prime.ru/Forex/20230207/839715001.html
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