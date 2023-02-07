МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Во вторник, после роста на предыдущей сессии, доллар США снизился, но торгуется около месячного максимума, так как трейдеры повысили оценку пика ставки ФРС.

Знак доллара

Доллар США снизился, австралийский доллар резко вырос во вторник

В то же время австралийский доллар поднимался против доллара США на 1%, до 0,6952, после того как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, и подал более сильные сигналы о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,69415.

"Заявив, что инфляция будет оставаться высокой продолжительное время, РБА опроверг предположения о смягчении политики в этом году или в начале следующего года", — сказал аналитик ING Роб Карнелл.

"Это поддержит рост доходности долгосрочных облигаций и ожидания повышения краткосрочных ставок", — добавил он.

Во вторник инвесторы сосредоточат внимание на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона. Аналитики Commerzbank ожидают, что он подаст сигналы о склонности центрального банка к жесткой политике, что может оказать доллару США некоторую поддержку.

"У него есть возможность частично дезавуировать сделанное им в среду заявление, которое было воспринято как сигнал о склонности к мягкой политике", — сказал главный валютный аналитик Monex Саймон Харви, добавив, что не ждет от Пауэлла какой-либо новой информации.

Рынки восстанавливались от шока, который нанесли им данные, показавшие, что в январе рост числа рабочих мест в экономике США почти втрое превысил прогноз, указав на силу рынка труда.

Некоторые трейдеры ошибочно рассчитывали на паузу в цикле ужесточения политики ФРС, но на азиатской сессии во вторник американская валюта частично утратила эти завоевания.

Индекс доллара ненадолго прорвал достигнутый в понедельник месячный максимум, а на момент написания статьи находился на 103,52, близко к уровню закрытия предыдущей сессии.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1.0695, ранее во вторник упав до минимума с 9 января.

"Похоже, что рынки как бы внезапно поняли сигналы центральных банков о том, что их политика будет оставаться сдерживающей немного более продолжительное время, а ее немедленное смягчение во втором полугодии — еще не решенный вопрос", — сказал Харви из Monex.

Теперь рынки фьючерсов учитывают в котировках пик ключевой ставки ФРС чуть выше 5,1% к июню, а не 5,0%, как считали до выхода отчета по занятости.