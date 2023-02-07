МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Во вторник, после роста на предыдущей сессии, доллар США снизился, но торгуется около месячного максимума, так как трейдеры повысили оценку пика ставки ФРС. Доллар США снизился, австралийский доллар резко вырос во вторник

В то же время австралийский доллар поднимался против доллара США на 1%, до 0,6952, после того как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, и подал более сильные сигналы о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,69415.

"Заявив, что инфляция будет оставаться высокой продолжительное время, РБА опроверг предположения о смягчении политики в этом году или в начале следующего года", — сказал аналитик ING Роб Карнелл.

"Это поддержит рост доходности долгосрочных облигаций и ожидания повышения краткосрочных ставок", — добавил он.

Во вторник инвесторы сосредоточат внимание на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона. Аналитики Commerzbank ожидают, что он подаст сигналы о склонности центрального банка к жесткой политике, что может оказать доллару США некоторую поддержку.

"У него есть возможность частично дезавуировать сделанное им в среду заявление, которое было воспринято как сигнал о склонности к мягкой политике", — сказал главный валютный аналитик Monex Саймон Харви, добавив, что не ждет от Пауэлла какой-либо новой информации.

Рынки восстанавливались от шока, который нанесли им данные, показавшие, что в январе рост числа рабочих мест в экономике США почти втрое превысил прогноз, указав на силу рынка труда.

Некоторые трейдеры ошибочно рассчитывали на паузу в цикле ужесточения политики ФРС, но на азиатской сессии во вторник американская валюта частично утратила эти завоевания.

Индекс доллара ненадолго прорвал достигнутый в понедельник месячный максимум, а на момент написания статьи находился на 103,52, близко к уровню закрытия предыдущей сессии.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1.0695, ранее во вторник упав до минимума с 9 января.

"Похоже, что рынки как бы внезапно поняли сигналы центральных банков о том, что их политика будет оставаться сдерживающей немного более продолжительное время, а ее немедленное смягчение во втором полугодии — еще не решенный вопрос", — сказал Харви из Monex.

Теперь рынки фьючерсов учитывают в котировках пик ключевой ставки ФРС чуть выше 5,1% к июню, а не 5,0%, как считали до выхода отчета по занятости.