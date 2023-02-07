МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем во вторник растет против евро, и стабилизируется к доллару и к юаню на дорожающей нефти и увеличении продаж валюты, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль на Мосбирже растет к евро во вторник

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск повышался на 5 копеек, до 71 рубля, евро падал на 37 копеек, до 75,92 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 2 копейки, до 10,44 рубля, а объем торгов им составлял 46,8 миллиарда рублей против 36,8 миллиарда по евро и 44,3 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю в пределах 0,1%, евро терял 0,5%, юань повышался на 0,25%.

Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта во вторник торгуется в плюсе к евро и стабильна к юаню и доллару на фоне ряда внешних и внутренних факторов.

"Поддержка рублю приходит от растущей нефти, а также от увеличения продаж валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Объем продаж валюты со вторника вырос более чем в 2 раза по сравнению с прошлым периодом — до 8,9 миллиарда рублей в день", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 16.06 мск росла на 1,1%, до 81,9 долларов за баррель сорта Brent. Инвесторы оценивают последствия разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, затрудняющие поставки "черного золота", одновременно сохраняя оптимистичные ожидания по спросу из Китая.

ПРОГНОЗЫ

На фоне роста валютных продаж Минфина дальнейшее существенное ослабление рубля может быть ограниченным, и курс в ближайшее время, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 70-72 рубля за доллар, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Значимым событием для курса рубля в конце недели станет заседание Банка России и решение по ключевой процентной ставке, полагает Кравченко из УК "Первая".

"Не исключено, что ЦБ может несколько ужесточить ДКП на фоне более проинфляционного, чем ожидалось ранее, бюджета в декабре 2022 года — январе 2023 года. Ожидается, что в 2023 году при реализации инфляционных рисков регулятор может повысить ключевую ставку до 8-8,5% годовых", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

В феврале рубль может ослабнуть, а курс продолжит движение выше уровня 70 рублей за доллар, из-за действия дисконта на российскую нефть и вступления в силу потолка цен на нефтепродукты, считает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

"Но это будет связано даже не столько со снижением самих экспортных доходов от продажи нефти, сколько с ожиданиями, что доходы могут снизиться. Игроки валютного рынка будут исходить из того, что рубль может ослабнуть, и их действия могут вести к снижению курса. Тем не менее счет текущих операций остается профицитным, и ситуация все еще остается благоприятной для рубля, если сравнивать с предыдущими годами. Предпосылок для значительного ослабления курса нет", — говорит он.

Если же говорить о продажах валюты по бюджетному правилу, можно отметить, что увеличение суммы продаж на февраль вряд ли значительно повлияет на рубль, однако может сгладить его волатильность, добавляет Брагин.