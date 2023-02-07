МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Доллар США во вторник колеблется около максимума за один месяц в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое будет изучаться инвесторами на предмет любых сигналов о дальнейшем повышении ставок в этом году. Доллар почти стабилен к евро и иене перед выступлением главы ФРС США

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, вернул утраченные во время сессии позиции и на момент написания статьи демонстрировал подъем на 0,1%, до 103,68, находясь вблизи самого высокого уровня с начала января.

Во вторник инвесторы сосредоточат внимание на выступлении председателя ФРС в Экономическом клубе Вашингтона после того, как на прошлой неделе резкий рост числа рабочих мест в США подорвал надежды на более умеренную позицию центрального банка относительно дальнейшего повышения ставок.

"Более сильные данные США явно подвергли сомнению ожидания рынка в отношении дальнейшего снижения доллара в краткосрочной перспективе, а также развеяли надежды на то, что ФРС вскоре завершит цикл повышения ставок", — говорит Ли Хардман, старший валютный стратег-аналитик MUFG.

Согласно котировкам рынку фьючерсов на процентные ставки ФРС, инвесторы ожидают, что ставки к июню достигнут пика на уровне чуть выше 5,1%. До выхода в пятницу отчета по занятости ожидалось, что пиковый уровень ставок будет ниже 5,0%.

Сильный рост числа рабочих мест дезориентировал трейдеров, которые ставили на паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, и это способствовало росту американской валюты.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,2%, до 1,07025, ранее во вторник достигнув минимума с 9 января.

"(У Пауэлла) есть возможность частично дезавуировать сделанное им в среду заявление, которое было воспринято как сигнал о склонности к мягкой политике", — сказал главный валютный аналитик Monex Саймон Харви, добавив, что не ждет от главы ФРС какой-либо новой информации.

"ФРС еще не проделала весь путь, и существуют позитивные сигналы в плане ожидаемого дезинфляционного давления, но проблема рынка труда сохраняется", — отмечает он.

Пара британский фунт/доллар США упала на 0,3%, до 1,1982, после падения до месячного минимума 1,1974 в понедельник.

Инвесторы ждут от руководителей Банка Англии дальнейших комментариев после того, как риторика официального заявления по итогам прошедшего на прошлой неделе заседания была воспринята как сигналы о склонности к мягкой политике.

В то же время австралийский доллар вырос против доллара США на 06%, до 0,6924, после того как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, и подал более сильные сигналы о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики.

Японская иена пыталась отыграть понесенные потери за две сессии, и пара доллар/иена снизилась на 0,4%, до 132,14.

Иена восстановилась с одномесячного минимума 132,90 за доллар, достигнутого после того, как в понедельник СМИ сообщили, что на посту главы Банка Японии Харухико Куроду может сменить его заместитель Масаёси Амамия, которого участники рынка считают более склонным к мягкой политике, чем других претендентов.