МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро во вторник вечером в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Доллар укрепился перед выступлением главы ФРС

По состоянию на 18.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,0676 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,073 доллара, курс доллара к иене — до 131,97 иены со 132,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,25%, до 103,88 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которое состоится позднее во вторник. Аналитики полагают, что после данных по безработице прошлой недели речь Пауэлла может приобрести более "ястребиный" тон по сравнению с его пресс-конференцией по итогам заседания регулятора в среду, 1 февраля.

Безработица в США в январе снизилась до 3,4% с 3,5% в декабре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тысяч.

"Его пресс-конференция на прошлой неделе оставляла желать лучшего, и в свете сильных данных (по рынку – ред.) пятницы Пауэлл может изменить свой тон. Несомненно, самым большим сюрпризом было то, что Пауэлл не отрицал недавние ухудшения финансовых условий. Изменит ли он свой курс или данные все скажут за него? Не переключайтесь", — приводит агентство Блумберг слова главы глобального отдела валютной стратегии Brown Brothers Harriman Винь Тиня (Win Thin).