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2023
https://1prime.ru/Forex/20230207/839721718.html
Доллар и юань выросли к рублю
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Российская валюта умеренно ослабла во вторник: доллар и юань закрыли торги на отметках 71,15 рубля и 10,46 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара с... ПРАЙМ, 07.02.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российская валюта умеренно ослабла во вторник: доллар и юань закрыли торги на отметках 71,15 рубля и 10,46 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 20 копеек, до 71,15 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,46 рубля, курс евро снизился на 23 копейки, до 76,06 рубля.