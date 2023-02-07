МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российская валюта умеренно ослабла во вторник: доллар и юань закрыли торги на отметках 71,15 рубля и 10,46 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Юань восстанавливается после падения до минимума во вторник

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 20 копеек, до 71,15 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,46 рубля, курс евро снизился на 23 копейки, до 76,06 рубля.