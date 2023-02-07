МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов вторника умеренно ослаб к доллару и юаню, но укрепился к евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль днем стабилизируется против доллара и растет к евро

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 20 копеек, до 71,15 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,46 рубля, курс евро снизился на 23 копейки, до 76,06 рубля.

Объем торгов юанем составил 60,78 миллиарда рублей против 54,06 миллиарда по доллару и 40,8 миллиарда по евро.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent на 19.33 мск дорожал на 2,51% — до 83,03 доллара за баррель.

Рублевая цена нефти составляет около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

"Рубль постепенно сдает позиции к основным валютам на фоне влияния на него разносторонних факторов… В мире наблюдается фронтальное укрепление доллара после публикации сильных данных по рынку труда США за январь… Данные об исполнении федерального бюджета РФ в январе, помимо прочего, указывают на снижение фундаментальной поддержки рубля из-за сокращения притоков валюты со стороны экспортеров…", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

При этом эксперт отмечает, что негативный эффект от указанных факторов сглаживает утроение объемов продажи юаней Минфином в рамках бюджетного правила.

В свою очередь аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова считает, что увеличение продажей юаней Минфином не оказало видимого давления на курс китайской валюты.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отмечает, что во вторник курс рубля к доллару двигался в смешанном ключе. Среди факторов поддержки российской валюты он, как и Евстифеев, выделяет начало периода продаж юаней в рамках бюджетного правила в увеличенном объеме, а также восстановление цен на нефть. Давление на рубль, по мнению аналитика, исходит от усиления санкционного давления на российский сырьевой экспорт, в результате чего сокращается приток в страну валютной выручки.

ПРОГНОЗЫ

Евстифеев полагает, что в текущих условиях укрепление рубля выглядит менее вероятным, чем его дальнейшее постепенное ослабление. "Вероятно, к концу недели рубль приблизится к уровню 72 рублей за доллар или 10,6 рубля за юань", — заключает эксперт.

Бахтин также считает, что краткосрочно рубль может быть склонен к умеренному ослаблению. По его мнению, 8 февраля курс доллара может двигаться в диапазоне 70-72 рублей за доллар.

"Полагаем, что в среду волатильность рубля останется невысокой, а торги будут проходить в диапазоне 71-72 рублей за доллар, 75,5-76,5 рублей за евро и 10,4-10,5 за юань. Стабильности рубля будут способствовать ожидаемый дальнейший умеренный рост нефтяных цен и продажи юаней в рамках бюджетного правила", — оценивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.