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2023
https://1prime.ru/Forex/20230209/839741142.html
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро
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Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 72,54 рубля, 10,70 рубля и 77,89 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 09.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 72,54 рубля, 10,70 рубля и 77,89 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 24 копейки — до 72,54 рубля, юань прибавлял 3 копейки — до 10,70 рубля, евро – 50 копеек, до 77,89 рубля.