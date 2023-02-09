МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 72,54 рубля, 10,70 рубля и 77,89 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль завершил торги среды ощутимым снижением к доллару, юаню и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 24 копейки — до 72,54 рубля, юань прибавлял 3 копейки — до 10,70 рубля, евро – 50 копеек, до 77,89 рубля.