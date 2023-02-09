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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 78 рублей
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Рубль усиливает снижение, курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, следует из данных торгов. Курс евро расчетами "завтра" на 7.26 мск... ПРАЙМ, 09.02.2023
валюта, рынки, экономика, новости, мосбиржа, рост, торги, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение, курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.26 мск повышался на 65 копеек — до 78,04 рубля. Юань дорожал на 6 копеек — до 10,73 рубля, доллар — на 51 копейку, до 72,81 рубля.