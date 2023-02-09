МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение, курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, следует из данных торгов. Доллар слабо дорожает к евро и иене в ожидании дальнейших действий ФРС

Курс евро расчетами "завтра" на 7.26 мск повышался на 65 копеек — до 78,04 рубля. Юань дорожал на 6 копеек — до 10,73 рубля, доллар — на 51 копейку, до 72,81 рубля.