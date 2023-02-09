МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.00 мск рос на 80 копеек — до 73,10 рубля. Юань дорожал на 10 копеек — до 10,77 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 78,40 рубля.