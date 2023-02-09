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Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля
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Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 09.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 8.00 мск рос на 80 копеек — до 73,10 рубля. Юань дорожал на 10 копеек — до 10,77 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 78,40 рубля.