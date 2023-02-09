МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В четверг китайский юань немного укрепился против доллара США на фоне высокой стоимости заимствований и прогнозов, предполагающих сильный рост кредитования в Китае. Нездоровые отношения с деньгами: кто виноват и что делать?

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 6,7905 против 6,7752 в среду. На континентальном рынке пара открылась на 6,7922, а на момент написания статьи торговалась по 6,7904.

Стоимость заимствований по краткосрочным репо в Китае в четверг оставалась около максимального за два года уровня, несмотря на щедрые вливания ликвидности центральным банком.

Трейдеры и аналитики объясняют повышательное давление на процентные ставки усилением спроса на кредиты, который откачивает деньги их банковской системы. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в январе объем банковского кредитования в юанях вырос до рекордного максимума. Официальные данные по кредитованию ожидаются с 9 по 15 февраля.

"Похоже, такой сильный рост кредитования нельзя объяснить только тем, что он наблюдался после праздника", — сказал старший экономист Commerzbank Томми Ву, имея в виду Новый год по лунному календарю, празднование которого закончилось в коне января.

"По нашему мнению, это указывает на усиление спроса и станет позитивным признаком восстановления экономики", — добавил он.

Постепенное улучшение состояния китайской экономики и перспективы ее сильного восстановления отразились в укреплении юаня в начале года, сказано в аналитической записке China Construction Bank. Соединенным Штатам предсказали поражение в торговой войне с Китаем

По мнению аналитиков банка, в феврале сопротивление пары доллар/юань находится на скользящей средней за 200 дней, расположенной на of 6,86, а сильная поддержка — на 6,7.

С начала этого года юань укрепился на 1,6%, отыграв существенную часть потерь, понесенных в прошлом году, который стал для него самым неудачным за 28 лет.

Инвесторы осторожно испытывают на прочность максимумы юаня на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной политики ФРС и будут следить за выходящими на следующей неделе данными по инфляции в США.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 103,353 от уровня закрытия среды 103,409. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,795.