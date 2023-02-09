Банк России назвал объем проданных на внутреннем рынке юаней
Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 8,9 миллиарда рублей с расчетами 8 февраля
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 февраля составил 8,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Как сообщал Минфин, в период с 7 февраля по 6 марта это будут продажи валюты – суммарно на 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день. В период с 13 января по 6 февраля продажи составляли 3,2 миллиарда рублей в день.
https://1prime.ru/Forex/20230209/839744404.html
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