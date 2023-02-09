МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг ощутимо просел к доллару, юаню и евро, но после 9.00 мск пытается стабилизироваться немного ниже обновленных с утра минимумов с апреля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Все лучшее в прошлом: рубль перешел в активную фазу ослабления

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 75 копеек, до 73,05 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 78,40 рубля, юаня — на 10 копеек, до 10,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром инвалюты обновили максимумы против рубля с апреля: 73,39 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань, 78,70 рубля за евро.

Объем торгов юанем составляет 19,4 миллиарда рублей, долларом – 24,4 миллиарда, евро – 7,8 миллиардов рублей.

На российском валютном рынке активизировались спекулянты, отыгрывающие ожидания снижения нефтегазовых доходов РФ из-за введения потолка цен на нефтепродукты, а также землетрясения в Турции, вызвавшие нарушения цепочек поставок, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Курс доллара может инерционно продолжить рост в диапазоне 73-75 рублей в рамках ближайших торгов", оценивает он.

Определенно можно сказать, что рубль вошел в "медвежью" фазу, считает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Целью ослабления российской валюты теперь выступает район 75 рублей за доллар. Последние месяцы показали, что сейчас экспортеры плавно распределяют продажу валютной выручки в течение месяца, а не делают это в последние дни перед уплатой налогов. Кроме того, из-за падения цен на углеводороды и низкой активности в первые дни нового года объем налоговых выплат в феврале будет невелик", — заключает он.