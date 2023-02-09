МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару в четверг днем после выхода статистики по потребительским ценам в Германии, свидетельствую данные торгов. Курс евро впервые с апреля поднялся выше 78 рублей

По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару рос до 1,076 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0709 доллара. Курс доллара к иене опускался до 130,88 иены со 131,37 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,42%, до 102,98 пункта.

Годовая инфляция в Германии в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). Аналитики ожидали ускорения показателя до 8,9%.

Позднее в четверг ожидается также публикация статистики в США, которая может повлиять на динамику курсов валют. Минтруда обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 4 февраля. Аналитики полагают, что количество заявок выросло на 7 тысяч — до 190 тысяч.