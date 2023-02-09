МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Британский фунт вырос в четверг, получив поддержку ввиду склонности инвесторов к риску, которая способствовала ослаблению доллара США. Кроме того, британская валюта получила поддержку со стороны жестких комментариев представителей Банка Англии, даже несмотря на данные, указавшие на ухудшение ситуации на рынке жилья. Фунт и евро дешевеют после публикации итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ

По состоянию на 10.50 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,58%, по 1,21449. Пара евро/фунт упала до 0,88680.

Опрос, опубликованный в четверг, показал, что рынок жилья в январе продемонстрировал самый сильный спад с 2009 года, испытывая давление со стороны повышения процентных ставок, которое продолжалось в течение прошлого года.

"Очевидно, в Великобритании существуют специфические факторы, которые подталкивают фунт вверх в начале текущей сессии. Данные по рынку жилья RICS оказались слабыми", — отмечает Колин Эшер, старший экономист Mizuho.

Строительные компании Bellway и Redrow в четверг также сообщили об устойчивых проблемах на рынке недвижимости Великобритании, так как на потребители столкнулись с кризисом стоимости жизни.

При этом фунт вырос против доллара, так как на рынке в четверг позитивные настроения преобладают. Фондовые индексы выросли, причем панъевропейский STOXX 600 достиг максимума за один год, так как у инвесторов надеялись, что инфляция достигла своего пика, а опасения в отношении масштабной рецессии снизились.

"Фунт пользуется поддержкой со стороны усиления склонности инвесторов к риску, а не со стороны специфических британских факторов. Новый максимум индекса FTSE, вероятно, привлек внимание зарубежных инвесторов", — говорит Эшер.

Индекс FTSE 100 в четверг колеблется около рекордных максимумов. Трейдеры сосредоточены на комментариях некоторых руководителей Банка Англии, включая Джонатана Хаскела, который сказал, что он по-прежнему видит возможность для "жестких мер", если инфляция будет демонстрировать устойчивость, хотя Комитет по денежно-кредитной политике в целом отказался от таких комментариев на прошлой неделе.

"Комментарии представителей Банка Англии, очевидно, оказались умеренно жесткими, и они могут обеспечить фунту дальнейший повышательный импульс", — отмечает Эшер.

Начиная с декабря 2021 года Банк Англии повысил ключевую процентную ставку 10 раз, включая повышение на прошлой неделе, в рамках борьбы с высокой инфляцией, одновременно стараясь избежать глубокой рецессии.

В пятницу Национальное бюро статистики Великобритании опубликует данные по ВВП за декабрь 2022 года.

"Учитывая высокую инфляцию и стагнацию фунта в парах с долларом и евро, какими был ни были данные, они будут иметь значительное влияние на фунт, который застопорился на отметке 1,20 против доллара", — говорит Дэвид Стрич, валютный стратег-аналитик CaxtonFX.