Фунт в четверг вырос на фоне склонности инвесторов к риску и ослаблении доллара
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Британский фунт вырос в четверг, получив поддержку ввиду склонности инвесторов к риску, которая способствовала ослаблению доллара США. Кроме того, британская валюта получила поддержку со стороны жестких комментариев представителей Банка Англии, даже несмотря на данные, указавшие на ухудшение ситуации на рынке жилья.
По состоянию на 10.50 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,58%, по 1,21449. Пара евро/фунт упала до 0,88680.
Опрос, опубликованный в четверг, показал, что рынок жилья в январе продемонстрировал самый сильный спад с 2009 года, испытывая давление со стороны повышения процентных ставок, которое продолжалось в течение прошлого года.
"Очевидно, в Великобритании существуют специфические факторы, которые подталкивают фунт вверх в начале текущей сессии. Данные по рынку жилья RICS оказались слабыми", — отмечает Колин Эшер, старший экономист Mizuho.
Строительные компании Bellway и Redrow в четверг также сообщили об устойчивых проблемах на рынке недвижимости Великобритании, так как на потребители столкнулись с кризисом стоимости жизни.
При этом фунт вырос против доллара, так как на рынке в четверг позитивные настроения преобладают. Фондовые индексы выросли, причем панъевропейский STOXX 600 достиг максимума за один год, так как у инвесторов надеялись, что инфляция достигла своего пика, а опасения в отношении масштабной рецессии снизились.
"Фунт пользуется поддержкой со стороны усиления склонности инвесторов к риску, а не со стороны специфических британских факторов. Новый максимум индекса FTSE, вероятно, привлек внимание зарубежных инвесторов", — говорит Эшер.
Индекс FTSE 100 в четверг колеблется около рекордных максимумов. Трейдеры сосредоточены на комментариях некоторых руководителей Банка Англии, включая Джонатана Хаскела, который сказал, что он по-прежнему видит возможность для "жестких мер", если инфляция будет демонстрировать устойчивость, хотя Комитет по денежно-кредитной политике в целом отказался от таких комментариев на прошлой неделе.
"Комментарии представителей Банка Англии, очевидно, оказались умеренно жесткими, и они могут обеспечить фунту дальнейший повышательный импульс", — отмечает Эшер.
Начиная с декабря 2021 года Банк Англии повысил ключевую процентную ставку 10 раз, включая повышение на прошлой неделе, в рамках борьбы с высокой инфляцией, одновременно стараясь избежать глубокой рецессии.
В пятницу Национальное бюро статистики Великобритании опубликует данные по ВВП за декабрь 2022 года.
"Учитывая высокую инфляцию и стагнацию фунта в парах с долларом и евро, какими был ни были данные, они будут иметь значительное влияние на фунт, который застопорился на отметке 1,20 против доллара", — говорит Дэвид Стрич, валютный стратег-аналитик CaxtonFX.
https://1prime.ru/Forex/20230209/839749419.html