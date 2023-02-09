МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в четверг ощутимо снижается против основных торгуемых валют на Московской бирже и уже обновил минимумы с апреля прошлого года, продолжая отыгрывать опасения по поводу дефицита бюджета РФ, следует из данных торгов и комментария эксперта. Рубль пытается стабилизироваться после утреннего падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 46 копеек, до 72,76 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 78,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 6 копеек, увеличиваясь до 10,73 рубля, а объем торгов им составлял 61,3 миллиарда рублей против 37,6 миллиарда по евро и 76,6 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 0,7%, евро — 1,5%, юань – 0,7%. Рублевая цена нефти составляла около 6,15 тысячи за баррель сорта Brent.

Утром иностранные валюты обновили максимумы против рубля с апреля — 73,39 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань, 78,7 рубля за евро.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг торгуется по инерции в ощутимом минусе к евро, юаню и доллару, обновляя минимумы с апреля.

"Давление на рубль усилилось после того, как стало известно об обсуждении идеи разовых добровольных взносов в бюджет со стороны крупного бизнеса, получившего сверхдоходы за два последних года. Кроме фактора дефицита бюджета и способов его наполнения, прибавился еще один фактор давления на рубль – недельная инфляция за последние две недели усилилась, что, скорее всего, приведет к повышению инфляционных ожиданий населения и бизнеса в будущем", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"С учетом сберегательной модели поведения, которую сейчас демонстрирует население, усилится и спрос на валюту", — добавляет он.

Стоимость нефти к 17.03 мск снижалась на 0,9%, до 84,4 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы оценивают недельные данные минэнерго США. Добыча нефти в стране увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,3 миллиона баррелей в день, а запасы дистиллятов и бензина выросли сильнее ожиданий.

ПРОГНОЗЫ

В ожидании ужесточения риторики Банка России в пятницу давление на рубль может несколько ослабеть, рассчитывает Фетисов из Россельхозбанка.

"Более того, перспектива более масштабных налоговых продаж со стороны экспортеров после 20 февраля также будет способствовать умеренной коррекции доллара до отметки 71,25-71,5 рубля. В то же время на более длительном горизонте вероятно его возвращение в диапазон 73-75 рублей, (что будет соответствовать нашему базовому сценарию 70-75 рублей на 2023 год), а юаня — выше 11 рублей", — говорит эксперт.

Фундаментальной поддержкой рублю по-прежнему выступает сильный профицитный счет текущих операций, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Также небольшую поддержку оказывает продажа валюты из ФНБ для восполнения выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Ожидаем, что текущее ослабление не носит долговременного характера, так как предпосылок для существенного и долговременного ослабления рубля нет", — добавляет он.