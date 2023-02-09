МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара несколько ускорил темпы снижения к евро после публикации данных о количестве заявок на пособие по безработице в США, свидетельствую данные торгов. Доллар дешевеет к евро и стабилен к иене перед выходом статистики

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,0781 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0709 доллара. До выхода статистики, в 16.25 мск, евро дорожал до 1,0769 доллара.

Курс доллара к иене опускался до 130,78 иены со 131,37 иены, оставаясь примерно на том же уровне, что и до публикации данных. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,67%, до 102,72 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, увеличилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели, до 196 тысяч. Прогнозировался рост показателя до 190 тысяч.

Также в четверг валютные трейдеры оценивают статистику из Германии. Так, годовая инфляция в стране в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). Аналитики ожидали ускорения показателя до 8,9%.