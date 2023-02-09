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2023
https://1prime.ru/Forex/20230209/839753480.html
Доллар и юань выросли в четверг
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Российская валюта ослабла в четверг: доллар и юань закрыли торги на отметках 73 рубля и 10,77 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара с расчетами... ПРАЙМ, 09.02.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российская валюта ослабла в четверг: доллар и юань закрыли торги на отметках 73 рубля и 10,77 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 70 копеек, до 73 рублей ровно, юаня — на 10 копеек, до 10,77 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 78,63 рубля.