МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российская валюта ослабла в четверг: доллар и юань закрыли торги на отметках 73 рубля и 10,77 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль завершил торги снижением к доллару и юаню, но повысился к евро

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 70 копеек, до 73 рублей ровно, юаня — на 10 копеек, до 10,77 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 78,63 рубля.