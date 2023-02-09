Рубль в четверг значительно ослаб к доллару, юаню и евро
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам четверга значительно ослаб по отношению к доллару, юаню и евро, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 70 копеек, до 73 рублей ровно, юаня — на 10 копеек, до 10,77 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 78,63 рубля.
Объем торгов юанем составил 67,49 миллиарда рублей против 85,24 миллиарда по доллару и 39,99 миллиарда по евро.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent к 19.48 мск дешевел на 0,95% — до 84,28 доллара за баррель.
Рублевая цена нефти составляет около 6,2 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь, определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СЛАБЕТЬ
Рубль продолжил вчерашнее ощутимое снижение по отношению к доллару, юаню и евро, вызванное санкционным давлением и повышенными бюджетными расходами.
"Рубль в четверг продолжал уступать доллару, валютная пара тестировала уровни вблизи 73,4 рубля за доллар. Впрочем, в течение сессии российская валюта немного стабилизировалась, доллар вернулся в зону 72-73 рублей. Давление санкций на отечественный сырьевой экспорт, а также повышенные расходы бюджета оказывают давление на нацвалюту", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
В свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" объясняет снижение курса рубля слабыми макроэкономическими данными за январь. "Так, по предварительной оценке ЦБ РФ, профицит внешней торговли РФ в январе 2023 года снизился более чем в 2,3 раза, так же как и профицит счета платежного баланса. Минфин при этом намерен в этом году обнулить долю евро в ФНБ, в котором останутся только золото, юани и рубли", — уточняет аналитик.
ПРОГНОЗЫ
Бахтин считает, что в пятницу пара-рубль доллар может двигаться в диапазоне 71,5 — 73,5 рубля. "Продажи юаней в рамках бюджетного правила, высокие цены на нефть и заблаговременные продажи инвалюты экспортерами для осуществления рублевых налоговых платежей в конце месяца могут сдерживать девальвационный импульс", — объясняет он.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что в пятницу курс доллара может сместиться в коридор 71,5-73,5 рубля, евро — 76,5-79 рублей, а юаня — 10,6-10,9 рубля.
"В пятницу сохраняются риски роста курса доллара к отметке в 73,5 рубля, но в более долгосрочной перспективе можно ожидать коррекционное снижение курса на фоне продаж валюты в рамках бюджетного правила", — заключает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.
https://1prime.ru/Forex/20230209/839753958.html