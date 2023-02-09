МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам четверга значительно ослаб по отношению к доллару, юаню и евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль пытается стабилизироваться после утреннего падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 70 копеек, до 73 рублей ровно, юаня — на 10 копеек, до 10,77 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 78,63 рубля.

Объем торгов юанем составил 67,49 миллиарда рублей против 85,24 миллиарда по доллару и 39,99 миллиарда по евро.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent к 19.48 мск дешевел на 0,95% — до 84,28 доллара за баррель.

Рублевая цена нефти составляет около 6,2 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь, определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СЛАБЕТЬ

Рубль продолжил вчерашнее ощутимое снижение по отношению к доллару, юаню и евро, вызванное санкционным давлением и повышенными бюджетными расходами.

"Рубль в четверг продолжал уступать доллару, валютная пара тестировала уровни вблизи 73,4 рубля за доллар. Впрочем, в течение сессии российская валюта немного стабилизировалась, доллар вернулся в зону 72-73 рублей. Давление санкций на отечественный сырьевой экспорт, а также повышенные расходы бюджета оказывают давление на нацвалюту", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" объясняет снижение курса рубля слабыми макроэкономическими данными за январь. "Так, по предварительной оценке ЦБ РФ, профицит внешней торговли РФ в январе 2023 года снизился более чем в 2,3 раза, так же как и профицит счета платежного баланса. Минфин при этом намерен в этом году обнулить долю евро в ФНБ, в котором останутся только золото, юани и рубли", — уточняет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Бахтин считает, что в пятницу пара-рубль доллар может двигаться в диапазоне 71,5 — 73,5 рубля. "Продажи юаней в рамках бюджетного правила, высокие цены на нефть и заблаговременные продажи инвалюты экспортерами для осуществления рублевых налоговых платежей в конце месяца могут сдерживать девальвационный импульс", — объясняет он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что в пятницу курс доллара может сместиться в коридор 71,5-73,5 рубля, евро — 76,5-79 рублей, а юаня — 10,6-10,9 рубля.

"В пятницу сохраняются риски роста курса доллара к отметке в 73,5 рубля, но в более долгосрочной перспективе можно ожидать коррекционное снижение курса на фоне продаж валюты в рамках бюджетного правила", — заключает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.