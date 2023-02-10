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2023
https://1prime.ru/Forex/20230210/839758447.html
Курс рубля снижается к доллару, но прибавляет к юаню и евро
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Рубль в начале торгов теряет в стоимости против доллара, но прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 73,15, 10,76 и 78,36 рубля соответственно. Курс доллара... ПРАЙМ, 10.02.2023
новости, валюта, рынки, экономика, мосбиржа, торги, курс рубля, доллар, юань, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов теряет в стоимости против доллара, но прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 73,15, 10,76 и 78,36 рубля соответственно.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышается на 15 копеек, до 73,15 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 10,76 рубля, евро – на 27 копеек, до 78,36 рубля.