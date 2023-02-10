МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов теряет в стоимости против доллара, но прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 73,15, 10,76 и 78,36 рубля соответственно. Рубль завершил торги четверга значительным снижением к доллару, юаню и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышается на 15 копеек, до 73,15 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 10,76 рубля, евро – на 27 копеек, до 78,36 рубля.