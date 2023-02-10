МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несколько растет в пятницу утром, в то время как рынки ожидают выхода ряда макроэкономических данных в США, следует из данных торгов. Доллар и юань выросли в четверг

По состоянию на 7.44 мск курс евро к доллару снижается до 1,0723 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0736 доллара, курс доллара к иене поднимается до 131,72 иены со 131,56 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 103,37 пункта.

С начала недели при этом доллар может продемонстрировать рост к евро на 0,7%, к иене на 0,4%, а индекс доллара — на 0,5%. Это может стать второй неделей укрепления доллара подряд.

Позднее в пятницу будет опубликована макростатистика из США. Ожидается, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, составит, по предварительной оценке, 65 пунктов после январских 64,9 пункта.

В то же время эксперты ждут снижение дефицита бюджета США в январе — до 63 миллиардов долларов после декабрьского показателя в 85 миллиардов долларов.

Рынки также продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 90,8% аналитиков в марте ожидает еще одного повышения учётной ставки на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых.